المشير حفتر يصدر قرار بتشكيل مجموعة عمليات الجنوب ويكلف اللواء بوخمادة آمراً لها

ليبيا – أصدر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الخميس الماضي الموافق 6 سبتمبر قراره رقم 279 لسنة 2018 بشأن تشكيل مجموعة عمليات الجنوب .

المشير حفتر كلف في المادة الاولى من قراره الذي تلقت المرصد نسخة منه آمر القوات الخاصة الصاعقة اللواء ونيس بوخمادة أمراً للمجموعة وبرفقة 6 ضباط آخرين بمهام معاون لآمر المجموعة ومنسق شؤون إدارية وتسليح ، ومنسق وحدة المدفعية ، ومنسق وحدة المخابرات ، ومنسق وحدة السلاح الجوي ، ومنسق وحدة الاستطلاع.

وأوضح القرار في مادته الثانية بأن مهام المجموعة تأمين مناطق الجنوب الغربي والقضاء على العصابات والمجموعات الارهابية والمرتزقة والظواهر السلبية من تهريب وتجارة المخدرات والاسلحة والبشر.

كما من مهام المجموعة التنسيق التام مع آمري المناطق العسكرية ورؤساء الغرف الامنية المشتركة عند العمل داخل حدود كل منطقة عسكرية بما يكفل نجاح المهمة المكلفين بها ، وطالب القرار آمري المناطق العسكري تكليف مندوبين لهم للعمل ضمن مجموعة عمليات الجنوب.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تتمركز المجموعة بقاعدة تمنهنت العسكرية ، مطالباً في المادة الرابعة بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل ما يخالفه من قرارات.

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