اللواء السابع يكشف حقيقة تعرضه للقصف

نفى المتحدث باسم اللواء السابع سعد الهمالي ما تردد من أنباء بشأن تعرض مقرات اللواء جنوب العاصمة طرابلس لقصف ليلي.

وقال الهمالي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية انه منذ منتصف الليل وحتى الصباح لم تسجل أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار مؤكدا تواصل عمليات القبض على الهوية وسرقة منازل النازحين جنوب طرابلس.

وكان الهمالي قال أمس الجمعة إن عناصر الأمن المركزي بوسليم قامت بقصف قوات اللواء السابع في منطقة مشروع الهضبة بالعاصمة طرابلس مستخدمة الأسلحة الثقيلة (23 – 14.5).

وأضاف الهمالي أنهم يتعرضون لعمليات استفزازية يوميا تتمثل في إطلاق قذائف على مقراتهم في منطقة مشروع الهضبة ووادي الربيع من قبل عناصر الأمن المركزي بوسليم وكتيبة الضمان مؤكدا أن اللواء السابع لازال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار.

وبشأن الأوضاع الإنسانية جنوب العاصمة طرابلس قال الهمالي أن الأهالي يخشون من العودة إلى منازلهم خوفا من تجدد القصف أو القبض عليهم موضحا أن جل سكان جنوب العاصمة ترجع أصولهم لمدينة ترهونة الأمر الذي دفع عناصر الأمن المركزي بوسليم إلى القبض على بعضهم دون أسباب جوهرية.

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