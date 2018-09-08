هدنة طرابلس.. الجبهات قد تشتعل بأي لحظة

قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، في تقرير، إن القتال ربما يتجدد في طرابلس بأي لحظة، حيث ما تزال المجموعات المسلحة والقوات الأخرى في مواقعها تحسبا لأي تطور يشعل الجبهات من جديد.

وتاليا ترجمة عن التقرير:

لاحظ سكان طرابلس الذين خرجوا من منازلهم للاستفادة من وقف إطلاق النار بين المجموعات المسلحة أن هناك أمراً واحداً على الفور. لم تكن المجموعات قد سحبت أسلحتها الثقيلة من مواقع استراتيجية في العاصمة الليبية. هدنة هدفت إليها الأمم المتحدة الثلاثاء بعد أسبوع من العنف بين المقاتلين المحليين.

وقد أدت الاشتباكات، التي خلّفت عشرات القتلى، إلى إحداث أربع مجموعات مسلحة كبيرة في طرابلس ضد منافسين من بلدات أخرى. كان المقاتلون قد انضموا إلى القوات في عام 2011 للإطاحة بمعمر القذافي، لكنهم رفضوا نزع السلاح بعد ذلك استخدموا أسلحتهم للتنافس للحصول على الأموال العامة.

ولكن حتى مع بدء وقف إطلاق النار، استعد السكان والدبلوماسيون أنفسهم لمزيد من العنف.

وقد سحبت الفصائل شاحناتها الصغيرة محملة بمدافع مضادة للطائرات وفككت نقاط التفتيش. لكنهم احتفظوا بأسلحتهم الثقيلة في مواقع رئيسية مثل مطار معيتيقة والوزارات الحكومية وبعض الشوارع الرئيسية في المدينة.

“من الجيد أنه لا يوجد قتال الآن ولكن لا يزال الجانبان في مواقفهما”، وقال أحد السكان المذعور الذي ذكر اسمه محمد، “أخشى أن تندلع الاشتباكات في أي وقت.”

وتعهدت الجماعات المسلحة باستئناف الاشتباكات إذا لم تسفر المحادثات التي سيجريها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن التوصل إلى تسوية دائمة.

وقال المتحدث باسم قوة الردع الخاصة أحمد بن سالم، وهي واحدة من أكبر وحدات طرابلس “نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار طالما أنه لم يتم اختراقه من قبل الطرف الآخر”.

وتابع: “ما زالت قوتنا في موقعها… ونحن في انتظار ما سيظهر مع وقف إطلاق النار”.

كما أكدت المعارضة الرئيسية للواء السابع لرويترز أنها ستبقى في مواقعها. وفي خطاب صريح في مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء قال سلامة إنه يجب محاسبة الجماعات التي تنتهك وقف إطلاق النار وأن وقت الإفلات من العقاب انتهى.

ويحاول سلامة لمدة عام تمهيد الطريق للانتخابات لكنه لم يذكر تفاصيل عما خطط له في حالة انهيار الهدنة.

وقال طارق مغريسي، وهو زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية: “كان من المشجع أنه يعلن صراحة أن الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي”.

وأضاف أنه “ومع ذلك، وكما هو الحال دائما تفاصيل التنفيذ غائبة.. كيف ستعمل المراقبة والإجراءات العقابية التي ذكرها في الممارسة؟”.

وأضاف دبلوماسي غربي: “يحتاج سلامة إلى القيام بشيء جريء الآن، لكن ليس من الواضح ما الذي يمكن أن يفعله. إذا لم يحدث شيء، فسيكون ذلك بمثابة استراحة للمجموعات المسلحة لإعادة شحن بطارياتها “.

ومع عدم وجود جيش وطني أو قوات حفظ سلام أجنبية، فإن الحل الوحيد في المدى القصير هو السماح لبعض المجموعات المسلحة من خارج طرابلس بدفع أموال مقاتليها من الأموال العامة.

لقد كان تحول الشباب من الرجال بالبنادق إلى موظفي الخدمة المدنية هو الهدف الرئيسي للسياسة منذ عام 2011، لكنه لم ينجح. عندما أصبحت الجماعات المسلحة أكثر جشعًا، وأفرغت خزائن الدولة لتدفعها من المال القليل لإصلاح المستشفيات المتهالكة والبنى التحتية الأخرى، تم دفع الشباب المحبط للانضمام إلى الجماعات المسلحة.

في غضون ذلك تبحث الجماعات المسلحة عن مصادر جديدة للأموال. وقال دبلوماسيون إن المقاتلين الذين يوفرون الأمن للوزارات يجبرون المسئولين على تقديم خطابات اعتماد مخصصة للواردات. وتستخدم هذه للحصول على العملات الأجنبية التي يمكن تغييرها في السوق السوداء بسعر مناسب

بعد سقوط القذافي، حاولت القوى الغربية تدريب الجيش الليبي. لكن تلك الخطة انتهت في عام 2014 عندما انقسمت البلاد إلى إدارات متنافسة في الغرب والشرق.

ومنذ ذلك الحين، حولت السلطات التكتيكات، مما سمح للإدارة المدعومة من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بإضفاء الشرعية على ” الجماعات المسلحة الكبرى”، ومنحها الأموال والألقاب من أجل الاستقرار.

ومن المتوقع الآن أن يتفاوض سلامة على اتفاق أوسع لتقاسم السلطة يتم بموجبه جلب المزيد من المقاتلين بهدف تأمين طرابلس.

ومع ذلك، يخشى الدبلوماسيون من أن الجنرال خليفة حفتر، الذي غزا الجزء الأكبر من الشرق مع فصيله في الجيش الوطني الليبي ويقال إنه يخطط للترشح للرئاسة، قد يتدخل في طرابلس.

وقال حفتر الخميس الماضي، إن “تحرير طرابلس وفقا لخطة عسكرية هو خيار لا مفر منه”. “يجب أن تنتهي الأزمة في طرابلس في أقرب وقت ممكن ولا يمكننا الصمت في الوضع الحالي”.

منذ فترة طويلة يفكر حفتر في توسيع نفوذه في غرب ليبيا من خلال الربط مع المجموعات المحلية هناك.

لكن تظهر التحالفات الهشة في طرابلس مدى الصعوبة التي سيواجهها سلامة، سادس مبعوث من الأمم المتحدة في ليبيا منذ عام 2011، للبناء على وقف إطلاق النار.

ويقول الذين التقوا به مؤخرا إنه يشعر بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم منذ الكشف عن خطة سلام مقترحة قبل عام من شأنها أن تستلزم دستورا جديدا وحكومة وطنية.

وقال دبلوماسي إنه إذا نجح سلامة، فستكون بمثابة “انقلاب”، لكن إذا لم يحدث ذلك، فسوف يتضرر وضعه في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية