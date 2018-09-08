سقوط قذيفتين بالقرب من مطار معيتيقة الدولي

سقطت فى ساعات الصباح الأولى من اليوم قذيفة على منطقة عرادة جنوب مطار معيتيقة دون أن تخلف أضرارا بشرية.

واكد شهود عيان أن القذيفة سقطت أمام ساحة منزل بالقرب من مسجد بن شاطر فى منطقة عرادة بسوق الجمعة سبقتها قذيفة أخرى سقطت بالقرب من مطار امعيتقية الدولي.

ويأتي سقوط هاتين القذيفتين عقب أيام من الهدوء شهدته العاصمة بعد توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية البعثة الأممية في ليبيا الثلاثاء الماضي.

وخلفت الاشتباكات في طرابلس 87 قتيلا و210 جرحى إضافة إلى 16مفقودا بحسب احصائية نشرتها المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى بمدينة طرابلس.

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