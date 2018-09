الثلاثاء القادم.. عودة المياه بكامل طاقتها إلى طرابلس

المتوسط:

قال رئيس وحدة طرابلس بمنظومة النهر الصناعي محمد الحسن، إن انقطاع الكهرباء المستمر خلال الفترة الماضية تسببت في نقص منسوب المياه علي العاصمة وضواحيها.

وأضافَ «الحسن»، أنَّ انهيار الشبكة العامة للكهرباء خلال اليومين الماضيين تسبب في توقف كامل لضخ المياه من حقول الآبار، وحدوث عملية تفريغ مقاطع كبيرة بالخطوط الرئيسية من المياه.

وأشار «الحسن»، إلى أنّهُ تمَّ الاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء على إعادة شحن منطقة الآبار بالكهرباء لمدة نحو 70 ساعة متواصلة حتي تتمكن الخطوط من أداء مهمتها بتوصيل المياه إلى كامل مناطق العاصمة.

