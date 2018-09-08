السراج يلتقي ترامب في سبتمبر

علمت 218 من مصادر دبلوماسية أميركية أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سيلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية مارك بومبيو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستنطلق في السادس والعشرين من سبتمبر القادم.

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