أهالي طرابلس يحتجون على انقطاع التيار الكهربائي

شهدت عدة أحياء فى العاصمة طرابلس احتجاجات مساء الجمعة وحتى وقت مبكر من صباح السبت ضد استمرار أزمة انقطاع الكهرباء لساعات طويلة منذ ثلاثة أيام.

وأغلق محتجون غاضبون الطريق السريع عند الجسر المؤدي إلى منطقة السبعة شرقي المدينة؛ فيما قام آخرون بغلقه أسفل الجسر المحاذي للمدينة الرياضية.

وفي وسط المدينة، أضرم محتجون النار فى الإطارات بطريق منطقة أبومشماشة الرابطة بين ميدان الشهداء وشارع النصر؛ منددين بهذا القطع وبما يعتبرونه فشلا من المجلس الرئاسي فى حل الأزمة.

هذا وعاد التيار الكهربائي مساء الجمعة إلى بعض الأحياء لبضع ساعات وبشكل غير مستقر، بعد انهيار الشبكة العامة الخميس الماضي وحدوث إظلام تام في كل من المنطقتين الغربية والجنوبية بسبب المشاكل الفنية التي تعاني منها الشركة العامة للكهرباء وتضرر العديد من وحداتها أثناء الاشتباكات المسلحة في ضواحي العاصمة.

يذكر ان الاشتباكات التي وقعت في العاصمة طرابلس خلال الفترة الماضية سببت ضررا كبيرا في شبكة الكهرباء، مما فاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي القائمة منذ أشهر طويلة.

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