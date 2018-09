المتوسط:

أفادَ شهود عيان، بأنهُ قد سقطت في ساعات الصباح الأولى، قذيفة على منطقة عرادة جنوب مطار معيتيقة دون أنْ تخلف أضرارًا بشرية.

وأضاف «شهود عيان»، أنَّ القذيفة سقطت أمام ساحة منزل بالقرب من مسجد بن شاطر في منطقة عرادة بسوق الجمعة، حيثُ سبقتها قذيفة أخرى سقطت بالقرب من مطار معيتقية الدولي.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ أيامٍ مضت، اشتباكات عنيفة بين كتائب وميليشيات مسلحة منها كتيبة ثوار طرابلس وميليشيا غنيوة وقوات الدعم المركزى أبو سليم من جهة واللواء السابع القادم من مدينة ترهونة وعدد من القوى المساندة له من جهة أخرى، وسط حالة من العنف والفوضى تعيشها المدينة.

The post «شهود عيان»: سقوط قذيفتين بالقرب من مطار معيتيقة الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية