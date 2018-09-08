جهاز النهر: عودة المياه لمجاريها بطرابلس يتطلب 70 ساعة

العنوان-طرابلس

قال رئيس وحدة طرابلس بمنظومة النهر الصناعي محمد الحسن في تصريحات صحفية إن انقطاعات الكهرباء المستمرة خلال المدة الماضية ولساعات طويلة تسببت في نقص منسوب المياه علي طرابلس وضواحيها .

وأضاف الحسن أن إنهيار الشبكة العامة للكهرباء خلال اليومين الماضيين تسبب في توقف كامل لضخ المياه من حقول الآبار وحدوث عملية تفريغ مقاطع كبيرة بالخطوط الرئيسية من المياه.

وأشار بأنه تم الاتفاق مع الشركة العامة للكهرباء علي اعادة شحن منطقة الآبار بالكهرباء لمدة نحو 70 ساعة متواصلة حتي تتمكن الخطوط من أداء مهمتها بتوصيل المياه إلى كامل مناطق العاصمة.

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