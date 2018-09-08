الحبري يكشف فحوى اللقاء مع الصديق الكبير

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، أن اللقاء الذي جمعه مع محافظ المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، والمبعوث الأممي، غسان سلامة، تركز على عملية المراجعة الدولية لحسابات المصرفين.

وقال الحبري في تصريح لقناة ليبيا، إن الصديق الكبير اعترض بشكل كبير على المراجعة التي قدمتها في الاجتماع.

وكشف الحبري عن دعوة وجهها إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لعقد اجتماع في السادس عشر من سبتمبر الجاري في مدينة بنغازي بصفته محافظ المصرف المكلف.

أوضح الحبري أن السبب الرئيس لعقد الاجتماع، هو تعديل سعر الصرف، مشيرا إلا أنه لم يدع الصديق الكبير للاجتماع، لأنه مقال من مجلس النواب.

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