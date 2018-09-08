وزير الداخلية المفوض يتابع آخرالتطورات الأمنية بالعاصمة طرابلس

شدد وزير الداخلية المفوض العميد عبد السلام عاشور على تقديم الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس ومدها بالأعضاء والاليات للزيادة من رفع كفائتها، لبسط الأمن داخل المدينة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية، وفق ما أورد مكتب العلاقات العامة لمديرية امن طرابلس عبر صفحته على فيسبوك.

وتحدث عاشور خلال إجتماع عقده اليوم بحضور رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، ورؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومدراء الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية، عن دور أعضاء الشرطة في زيادة تفعيل الأجهزة الامنية، وبعدها كل البعد عن التجاذبات السياسية والقيام فقط بدورها المقتصر على حماية المواطن، والحفاظ على سلامته وسلامة الممتلكات العامة منها والخاصة.

وفي السياق متصل طمانت وزارة الداخلية السادة المواطنين بأن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسن مستمر بعد تفعيل البوابات والتمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والاجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية

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