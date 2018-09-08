ميثاق صلح بين سوق الجمعة وتاجوراء

اتفق ممثلو بلديتي سوق الجمعة وتاجوراء على ميثاق صلح بينهما يقضي بجبر ضرر أولياء الدم والمتضررين بين المنطقتين.

و نص الميثاق الذي وقع، الجمعة، بمقر الغرفة المشتركة سوق الجمعة وتحصلت الرائد على نسخة منه ، على حفظ حقوق جميع المواطنين والعمل على رد المظالم، وعدم السماح بالقبض على الهوية أو خارج القانون، والعمل على إطلاق سراح كل من يقبض عليه على الهوية في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد الميثاق على التعاون بين المنطقتين في حفظ سلم العاصمة، وحلحلة جميع مشاكل المهجرين خاصة من المنطقتين.

يذكر أن اجتماع الصلح حضره مجلسا الحكماء والأعيان من المنطقتين، برعاية آمر المنطقة العسكرية طرابلس الكبرى.

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