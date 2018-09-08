الحبري يوجه دعوة لمجلس إدارة المصرف المركزي للإجتماع في بنغازي لتعديل سعر الصرف

ليبيا – كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء علي الحبري أن اللقاء الذي جمعه مع محافظ مركزي طرابلس الصديق الكبير والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تركز على عملية المراجعة الدولية لحسابات المصرفين.

الحبري أوضح في تصريح لقناة ليبيا تابعته صحيفة المرصد إن الصديق الكبير اعترض بشكل كبير على المراجعة التي قدمت في الاجتماع.

وكشف الحبري عن دعوته إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لعقد اجتماع في 16 سبتمبر الجاري بمدينة بنغازي بصفته محافظ المصرف المكلف.

وقال الحبري أن السبب الرئيسي لعقد الاجتماع هو تعديل سعر الصرف ، مشيراً إلا أنه لم يوجه دعوة للصديق الكبير للاجتماع لأنه مقال من مجلس النواب.

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