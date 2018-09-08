التطورات الأخيرة في ليبيا على طاولة اجتماع وزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل

قررت جامعة الدول العربية عقد الدورة العادية الـ 150 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الثلاثاء المقبل برئاسة السودان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير محمود عفيفي ، في تصريح للصحفيين إن هناك بنودا سوف يتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية ، على رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في سوريا والتطورات الأخيرة في ليبيا والتطورات في اليمن.

وأكد عفيفي أن الاجتماع سيبحث التحضير بشأن المشاركة العربية في اجتماعات الأمم المتحدة ووضع آلية التنسيق والتحرك العربي مع عدد من الأطراف الدولية وذلك قبيل المشاركة العربية في الاجتماعات.

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