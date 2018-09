محافظ “ليبيا المركزي البيضاء” يكشف فحوى اللقاء مع الصديق الكبير

المتوسط:

كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، علي الحبري، فحوى اللقاء الذي جمعه مع محافظ المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، والمبعوث الأممي، غسان سلامة، حيث أكد أنه تركز على عملية المراجعة الدولية لحسابات المصرفين.

وأوضح “الحبري”، في تصريحات متلفزة، أن الصديق الكبير اعترض بشكل كبير على المراجعة التي قدمتها في الاجتماع، موجهًا دعوة إلى مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، لعقد اجتماع في السادس عشر من سبتمبر الجاري في مدينة بنغازي بصفته محافظ المصرف المكلف.

أضاف الحبري أن السبب الرئيس لعقد الاجتماع، هو تعديل سعر الصرف، مشيراً إلا أنه لم يدع الصديق الكبير للاجتماع، لأنه مقال من مجلس النواب.

