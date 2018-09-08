تأجيل امتحانات الدور الثاني لطلبة المعاهد الفنية المتوسطة في  طرابلس والجفارة

أصدر رئيس لجنة إدارة الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني عادل زنداح” قرارا بشأن تأجيل امتحانات (الدور الثاني) لطلبة إتمام مرحلة التعليم الفني المتوسط للمعاهد الفنية المتوسطة الواقعة في نطاق مدينتي طرابلس والجفارة.

واضاف زنداح أنه تقرر تأجيل الامتحانات التي كانت مقررة في التاسع من سبتمبر الجاري إلي الخامس عشر من نفس الشهر مشيرا الى أن باقي المناطق ستجرى فيها الامتحانات في موعدها المحدد يوم غد الأحد.

ومن جهته قال مدير مكتب التقويم والقياس الفني بالهيئة صلاح التريكي”إنه تقرر تأجيل الامتحانات لمرحلة التعليم الفني المتوسط لمنطقتي (طرابلس والجفارة) نظرا لما تمر به هاتين المنطقتين من توتر أمني ونقص في بعض الخدمات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا