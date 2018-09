المصرف الليبي الخارجي يرد على الشائعات المتداولة بشأن خسائره

نفت إدارة المصرف الليبي الخارجي، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن التصرف في أموال الليبيين، وحسابات الجهات العامة بالإضافة إلى تحقيقه لعدد من الخسائر، مما تسبب في تشويه سمعة طال إدارة المصرف.

وأكد المصرف، في بيان أصدره اليوم السبت، أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأخبار المضللة باتت نهجا، خلال الآونة الأخيرة، لتشويه المؤسسات الليبية السيادية وابتزازها.

وشدد المصرف الخارجي، على أنه مملوك بالكامل لمصرف ليبيا المركزي الذي يتابعه بشكل دوري، وأن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ملتزمون بمسئولياتهم على أكمل وجه، مشيرا بأنه تم وضع ردود وإيضاحات تفصيلية على كافة الاستفسارات والمراسلات الواردة من المالك -مصرف ليبيا المركزي- ومن ديوان المحاسبة عن أوضاع المصرف بشكل عام وعن أصوله الاستثمارية بشكل خاص وعن جميع أرصدة الجهات العامة وخصوصاً المجمدة منها.

وأعرب المصرف، عن قلقه الشديد من حملة التشويه التي تمس مؤسسة سيادية ليبية -المصرف الليبي الخارجي- مما يتسبب في تضليل الجمهور عن الحقائق، مشددا على أن المصرف يقوم بشكل شهري بإرسال تقاريره المالية الشهرية إلى مصرف ليبيا المركزي.

وجدد المصرف، التزامه بالاستمرار في الامتثال للقوانين والنّظم واللوائح المُنظّمة للعمل المصرفي الدولية منها والمحلية، باعتباره مصرفاً ذا سُمعةٍ عالميّة ويُعد واجهةً للمصارف والدولة الليبية في الخارج، مؤكدًا أن قوائمه المالية وسجلاته تخضع للفحص والتدقيق من قبل مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمراجع الخارجي الدولي بشكل دوري، فضلاً عن التقارير الشهرية التي تصدر عنه وتُحال إلى جهات الاختصاص.

وأوضح المصرف بأن أوضاعه المالية جيدة ومطمئنة، بل تطورت أصوله أيضاً، حيث يعد من المؤسسات الليبية المتماسكة التي حافظت على تحقيق مستويات جيدة من الأرباح ، حيث سجل المركز المالي للمصرف خلال الفترة من العام 2012م إلى غاية نهاية العام 2017م أرباحاً (قبل الضرائب) بلغت نحو (1.5) مليار دولار أمريكي، والتي تعود إلى مصرف ليبيا المركزي باعتباره المالك وللدولة الليبية عموماً، مع التأكيد على الاستمرار في تحقيق نتائج جيدة بالرغم من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد في ظل عدم وجود بيئة استثمارية مستقرة داخلياً وخارجياً بالأسواق المالية العالمية.

هذا وأشار المصرف بأنه حقق خلال السنة المالية الماضية معدل عائد (قبل الضرائب) على رأس المال بلغ 8%، وحقق نسبة سيولة 97.5%، كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 29.05% (الحد الأدنى المطلوب دوليا 10.5%)، وتعتبر هذه النتائج من أهم المؤشرات التي تعكس بوضوح سلامة المركز المالي للمصرف ومتانة قاعدته الرأسمالية إضافة إلى زيادة حقوق المساهمين حيث تجاوزت 5 مليار دولار أمريكي حتى نهاية اغسطس 2018.

وأفاد المصرف ، بأنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مصدر الخبر المضلل، داعيا كافة وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة في صحة ما ينشر من بيانات ومعلومات، وذلك تفادياً لأي انجرار قد يؤدي إلى إرباك في تناقل أخبار تضر بشكل كبير بالقطاع المصرفي الليبي والمؤسسات الليبية بشكل عام.

الجدير بالذكر أن العديد من مواقع التواصل الاجتماعى أذاعت خبرًا بأن المدير العام للمصرف الليبي الخارجي قد تسبب في خسائر من خلال استثماراته الخارجية.

