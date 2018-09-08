لجنة الأزمة توضح آخر تطورات أزمة الكهرباء وانقطاع المياه

أكدت الناطقة باسم لجنة الأزمة والطوارئ المشكلة من المجلس الرئاسي، هند شوبار، السبت، أن العمل جار على تجهيز المحطات الفرعية المغذية لحقول آبار منظومة الحساونة، وعند التجهيز سيبدأ ضخ المياه عبر الخطوط الرئيسية.

وأضافت، شوبار، أن إنتاج الشركة وصل لأكثر من 4000 ميجاوات، ومع وصول الكهرباء لمحطات طرابلس، انقطع التيار الكهربائي في عدد من المناطق؛ لعدم تعاون منطقتي الزاوية، وجنزور في طرح الأحمال.

وأشارت شوبار بوجود بعض الوحدات خارج الخدمة منها ثلاث وحدات في محطتي الخمس الغازية والبخارية، وأكدت صيانة الخط الرابط بين محطة توليد جنوب طرابلس، والهضبة الخضراء.

وفي سياق متصل أكدت، شوبار تأمين وزارة الداخلية لمركز التحكم الرئيسي ببوابة، الجبس بالسواني؛ ليتمكن فريق عمل الشركة من مباشرة أعماله بسهولة، فيما لا زالت فرق عمل الصيانة لم تتمكن من الوصول لبعض المناطق؛ لإجراء الصيانة العاجلة لخط الكهرباء الموجود في محيط معسكر “اليرموك”، بطريق صلاح الدين وعين زارة، وادي الربيع.

وجددت، شوبار تأكيدها توزيع 400 طن من الدقيق يومياً على مصنع زليتن، الذي يغذي مدينتي زليتن ومصراته، ومصنع صرمان الذي يغذي المنطقة الغربية من “الزاوية وصولا الى رأس اجدير، موضحة رسو 4 بواخر في ميناء طرابلس تحمل القمح وستُوزع حمولاتها على مصانع وادي الربيع، والوسام الذهبي، وزهرة الربيع، ومصنع أوهيبة بمدينة زليتن الذي سيوزع إنتاجه على مناطق الجنوب.

وتشهد المنطقة الغربية والجنوبية إظلاما تاما، وانقطاعا للمياه منذ الخميس الماضي؛ نتيجة الانهيار الكامل للشبكة الكهربائية.

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