«التكتل الديمقراطي» يبحث آخر تطورات المشهد السياسي الليبي

عقدت اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي، صباح اليوم السبت، اجتماعها الدوري الأسبوعي ببلدية بنغازي يمناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع الذي تركز على متابعة تطورات المشهد السياسي الليبي.

وبحث الاجتماع الذي عقد بمقر التكتل بالجامعة الدولية للعلوم الطبية، تقرير الصادر عن الإدارة الاستراتيجية للشؤون السياسية للتكتل، والبرنامج التدريبي لإدارة بناء القدرات.

وتطرق الاجتماع إلى متابعة آخر المستجدات في الاستعداد لانعقاد المؤتمر العام للتكتل.

