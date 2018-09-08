الأمن العام يعلن إلغاء جباية أتاوات الكتيبة 301 التى كانت مفروضة على تجار منطقة الكريمية

ليبيا – أعلن جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية الذي يرأسه الرائد عماد الطرابلسي اليوم السبت في بيان له عن وضع خطة تأمين شاملة وتشمل سوق الكريمية ، مبيناً بأنه قام بإلغاء الضريبة والاتاوات التي كانت مفروضة علي اصحاب المحلات بدون وجه حق في إشارة منها إلى الكتيبة 301 بامرة عبدالسلام زوبي.

جهاز الأمن العام والتمركزات الامنية أكد في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه على أنه سيواصل عمله بدون كلل او ممل لفرض الأمن والأمان في كل المناطق التي يتواجد بها.

يشار إلى أن جهاز التمركزات الامنية التابع لداخلية الوفاق قد دخل إلى العاصمة طرابلس بناءً على طلب من وزير الداخلية عبد السلام عاشور لتأمين منطقة غرب طرابلس بعد الاشتباكات التي اندلعت بين اللواء السابع وقوات الوفاق الاسبوع الماضي .

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