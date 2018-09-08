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إظلام جزئي في شبكة الكهرباء

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إظلام جزئي في الشبكة نظرا لعدم تجاوب بعض المدن لعملية طرح الأحمال من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة والمحافظة عليها من الانهيار.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة، في بيان، السبت، إن العمل جارٍ لإرجاع وحدات توليد من الرويس وجنوب طرابلس.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بمُختلف المدن الليبية بعد الانهيار الذي شهدته الشبكة العامة بالمنطقة الغربية والجنوبية نتيجة تضرر مكوناتها خلال الاشتباكات المُسلحة التي دارت مؤخراً في طرابلس.

وكانت منطقة الجفرة من أكثر المناطق تضرراً من انقطاع الكهرباء حيث امتدت فترة الانقطاع إلى 50 ساعة متواصلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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