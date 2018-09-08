إظلام جزئي في شبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن حدوث إظلام جزئي في الشبكة نظرا لعدم تجاوب بعض المدن لعملية طرح الأحمال من أجل الحفاظ على استقرار الشبكة والمحافظة عليها من الانهيار.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة، في بيان، السبت، إن العمل جارٍ لإرجاع وحدات توليد من الرويس وجنوب طرابلس.

وتفاقمت أزمة الكهرباء بمُختلف المدن الليبية بعد الانهيار الذي شهدته الشبكة العامة بالمنطقة الغربية والجنوبية نتيجة تضرر مكوناتها خلال الاشتباكات المُسلحة التي دارت مؤخراً في طرابلس.

وكانت منطقة الجفرة من أكثر المناطق تضرراً من انقطاع الكهرباء حيث امتدت فترة الانقطاع إلى 50 ساعة متواصلة.

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