 اعضاء من مجلس النواب يطالبون بالاستعجال بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية

دعا اعضاء من مجلس النواب إلى التعجيل بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وناشد 23 نائبا في بيان لهم حصلت “قناة ليبيا” على نسخة منه الشعب الليبي، بدعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت يمكن للمفوضية إجراءها فيه.

وأهاب النواب الموقعين زملائهم في المجلس بإنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء، أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع مجلس الدولة عبر سن قانون الانتخابات، بهدف الإنتهاء من هذه المرحلة الإنتقالية، إلى جانب تثبيت سلطة جديدة يختارها الشعب.

وطالب النواب في بيانهم جميع الاطراف السياسية والعسكرية في البلاد بان تدعم خيار الانتخابات الذي يصون كرامة الشعب الليبي ويعيد له حقه في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله.

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