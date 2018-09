طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعجيل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وذلك من أجل إنهاء حالة الإنقسام السياسي التي تمر بها البلاد و التي تسببت في تدهور الأوضاع الأمنية بشكل كبير.

وأوضح بيان أصدره 23 عضوا من أعضاء المجلس، أنه بالرغم من انخراط الأطراف السياسية في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة، لينتهي باتفاق سياسي وحكومة وفاق إلا أنها لم تحصل بدورها على الثقة الكاملة من مجلس النواب.

ناشد النواب الموقعون على البيان، بالعمل على تغيير الواقع المتردى بدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، مطالبين مجلس النواب رئاسة وأعضاء بإنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع مجلس الدولة من خلال سن قانون الانتخابات للانتهاء من هذه المرحلة الانتقالية وتثبيت سلطة جديدة يختارها الشعب بإمكانها إنهاء الانقسام وإعادة الاستقرار لكافة ربوع البلاد.

ودعا النواب، كذلك الأطراف السياسية و العسكرية في البلاد بدعم الخيارالوطني الذي يصون الشعب الليبي ويعيد له حقه في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله وتدير شؤونه وتعيد للوطن أمنه واستقراره وسيادته.

الموقعون على هذا البيان :

1-علي محمد كشير

2-مصباح دومة اوحيدة

3-الصالحين عبد النبي

4-معاذ راع مسعود

5-الصادق إدريس

6-سليمان الحراري

7-مفتاح عيسى أبو بكر

8-فوزية بو غالية

9-محمد ادم لينو

10-صالح افحيمة

11-يوسف عبد السلام الفرجاني

12-علي المجدوب

13-عبد الناصر النعاس

14-مصباح ميلود البدوي

15-علي السعيدي

16-أسماء الخواجة

17-إبراهيم عبد الله الزغيد

18-عائشة الطبلقي

19-عبدالناصر بشير نافع

20-ايمن سيف النصر

21-سلطنة المسماري

22-الصادق الكحيلي

23-جاب الله الشيباني

The post «23 نائبًا» يطالبون التعجيل بإجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية