وزير الداخلية بالوفاق يبحث آليات تفعيل الخطة الأمنية في طرابلس

أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عبد السلام عاشور، على ضرورة تقديم الدعم الكبير لمديرية أمن طرابلس من أجل بسط الأمن داخل المدينة.

وبحث عاشور،اليوم السبت، خلال اجتماع له مع رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى، ورؤساء الأجهزة الأمنية والهيئات والإدارات ومدراء الأمن بالمناطق التابعين لوزارة الداخلية، دور أعضاء الشرطة في زيادة تفعيل الأجهزة الامنية، وبعدها كل البعد عن التجاذبات السياسية.

وطالب عاشور بضرورة،تفعيل الخطة الأمنية التي وضعتها الوزارة لنشر التمركزات والبوابات الأمنية، وفق ما أورد مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس عبر صفحته على فيسبوك.

وشدد عاشور،إلى أن الأوضاع الأمنية داخل العاصمة في تحسن مستمر بعد تفعيل البوابات و التمركزات الأمنية التابعة لمديريات الأمن والأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية.

