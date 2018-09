غدًا.. مطار معيتيقة يستأنف أولى رحلاتها

المتوسط:

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، استئناف رحلات الخطوط الجوية الإفريقية من وإلى المطار ابتداءً من غدً الأحد.

وأضافت الإدارة بحسب بيان المكتب الإعلامي للمطار، عبر صفحته على فيسبوك، أنه بعودة الخطوط الإفريقية تكون كل الشركات الناقلة قد عادت لتسيير رحلاتها بالمطار بشكل طبيعي.

وكانت إدارة المطار قد أعلنت في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس الماضي توقف الرحلات الجوية بالمطار ونقلها إلى مطار مصراتة دولي بسب أحداث طرابلس.

وجدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية، شهدت اشتباكات بين«اللواء السابع» و« ثوارطرابلس» بمنطقة وادى الربيع جنوب طرابلس،وذلك بعد ساعات من اتفاق الهدنة بوقف إطلاق النار خلال الاجتماع الذى عقد بالزاوية برعاية المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة.

