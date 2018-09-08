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ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات طرابلس لـ78 قتيلا

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المستشفى الميداني التابع لإدارة شؤون الجرحى في العاصمة طرابلس، السبت، أنّ حصيلة ضحايا الاشتباكات في طرابلس ارتفعت إلى 78 قتيلا و313 جريحا، بالإضافة إلى 16 مفقودا.

وقال المستشفى في بيان، نشره بصفحته في “فيسبوك” إن جهاز الإسعاف التابع لإدارة شؤون الجرحى في العاصمة طرابلس، قام بإجلاء 95 عائلة من مناطق الاشتباكات كما تم تقديم الإغاثة العاجلة لـ50 عائلة.

وأضاف أن هذه الإحصائية تشمل الفترة منذ اندلاع الاشتباكات في طرابلس وحتى الساعة الثانية من ظهر يوم السبت الموافق 8 ديسمبر.

يشار إلى أن طرابلس شهدت لنحو 8 أيام، اشتباكات دامية، بين عدة أطراف مسلحة، قبل أن يتم التوصل يوم الثلاثاء الماضي، إلى هدنة برعاية البعثة الأممية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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