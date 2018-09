أعلن عميد بلدية الزاوية جمال بحر، اليوم السبت، أن المدينة ستستضيف غدًا، الاجتماع الثاني بين أطراف القتال جنوب العاصمة طرابلس؛ لبحث آخر مستجدات الهدنة، ووضع آلية لإيقاف القتال بشكل نهائي.

وأوضح بحر، في تصريحات صحافية، بأن اتفاق الهدنة الذى وقع برعاية البعثة الأممية يسير بالصورة الصحيحة، مؤكدا أن الأطراف المتقاتلة تسعى للصلح ووقف إطلاق النار.

