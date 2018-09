«الليبية للاستثمار» تطالب برفع الحراسة القضائية على أصولها ببريطانيا

المتوسط:

تقدمت المؤسسة الليبية للآستثمار التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بطلب إلى المحكمة التجارية البريطانية لرفع الحراسة القضائية على ثلاثة أصول تابعة للمؤسسة في بريطانيا.

وطالبت المؤسسة، في بيان تداولته وسائل الإعلام، أمس السبت، بالاعتراف قضائياً بمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار برئاسة الدكتور علي محمود حسن، المُعين من قِبل حكومة الوفاق الوطني سنة 2017.

ومن جهته، قال علي محمود، خلال البيان، إن طلب إنهاء هذه الحراسات يتماشى مع أولوية مجلس إدارة المؤسسة حالياَ وهو ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقار القانوني للمؤسسة في ليبيا تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.

