المتوسط:

أدان المجلس البلدي لحكماء وأعيان وأهالي منطقة سوق الجمعة، القص العشوائي وقتل الأبرياء وترويع المواطنين بحجة الإصلاح، رافضًا ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية خانقة.

وأكد المجلس، في بيان تحصلت المتوسط على نسخه منه، أنه يساند بناء وقبام مؤسسات الدولة، مضيفًا: “أننا مترابطين ومتماسكين لمنع دخول أى تشكيل مسلج بالمنطقة”.

وحذر المجلس، المخربين وكل من تسول له نفسه المساس بأهالي المنطقة ومؤسساتها بغية تصفية الحسابات ونشر الفوضى.

The post حكماء وأعيان سوق الجمعة يدينون القصف العشوائي وترويع المواطنين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية