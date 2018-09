«النهر الصناعي» يكشف أسباب انقطاع المياه عن طرابلس.. ويؤكد: «ساعات وتعود»

المتوسط:

كشف لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أسباب انقطاع المياه عن مدينة طرابلس في الأيام الماضية.

وأوضح المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، أن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس جاء نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة.

وأشار إلى أنه بحسب بيان الشركة العامة للكهرباء فان التيار بدأ بالرجوع بشكل تدريجي لطرابلس ما يعني أن عودة المياه إلى تدفقها الطبيعي يحتاج إلى ساعات وتعود.

وجدير بالذكر أن المنطقة الجنوبية، شهدت اشتباكات بين«اللواء السابع» و« ثوارطرابلس» بمنطقة وادى الربيع جنوب طرابلس،وذلك بعد ساعات من اتفاق الهدنة بوقف إطلاق النار خلال الاجتماع الذى عقد بالزاوية برعاية المبعوث الأممى لدى ليبيا غسان سلامة.

