المتوسط:

وضع مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي الآغا، شروطًا صارمة لنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي في ليبيا.

وأوضح “الأغا”، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن إرادة الإصلاح تكمن في إيقاف الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل عن القطاع الخاص وجعلها متاحة للقطاع العام.

وشدد مدير إدارة السيولة، على ضرورة استيراد جميع احتياجات المواطن عن طريق القطاع العام، موكلا ذلك إلى صندوق موازنة الأسعار والشركة العامة للأدوية وشركة المواشي واللحوم.

واقترح “آغا” أن يكون القطاع الخاص والأسواق مراكز بيع لما يستورده القطاع العام، مشترطا تسعير كل ما يتم استيراده.

The post مدير «سيولة المركزي» يضع شروطًا للإصلاح الاقتصادي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية