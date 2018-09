المتوسط:

شدد نائب رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، محمد امدور، على ضرورة أن يصوت مجلس النواب على مسودة مشروع الدستور أولاً المكونة من 10 فصول، موضحًا أنها تتضمن التعريفات فيما يتعلق بالاستفتاء والانتخابات والأحكام التمهيدية.

وأوضح “امدور”، في تصريحات متلفزة، أن مسودة مشروع الدستور تتضمن التعريفات فيما يتعلق بنظام الاستفتاء وتسجيل الناخبين واتمام اجراءات الاستفتاء والكيفية التي يتم فيها الحجب والاستبعاد والطعون بالإضافة لمراقبة عمل الاستفتاء والجرائم المتعلقة بالاستفتاء والاحكام الختامية.

وأضاف النائب أنه لابد أن يتم التصويت لأن الدستور مرهون بالظروف التي تمر بها البلاد فإذا استقرت الأوضاع من المحتمل أن يتم التصويت خلال عام أو عام ونصف، لافتاً إلى أن ليبيا تمر حالياً بظروف لا تسمح بتنفيذ أي من الاجراءات للاستفتاء على الدستور.

وتابع: “أرى الدستور الموجود حالياً لا يفي بالغرض الذي من المفترض أن نكون عليه فهناك مكونات معترضة على الدستور بالإضافة الى ان رئيس الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور كان قد تقدم بطعن وهو الآن قد استقال من الهيئة بالإضافة لوجود نواب وأعضاء بالهيئة التأسيسية وبعض المناطق في ليبيا ترى أن الدستور غير مجدي في استفتاء دائم أو غير جاهز للصياغة.”

The post «تشريعية النواب» يؤكد ضرورة التصويت على مسودة الدستور appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية