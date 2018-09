مشائخ المنطقة الوسطى يؤكدون دعمهم للواء السابع

المتوسط:

أكد عدد من مشائخ المنطقة الوسطى، بحسب المكتب الإعلامي للواء السابع على دعمهم لما وصفوه بـ”عملية تطهير طرابلس”، مشددين على دعمهم لعمليات اللواء السابع التي قالوا بأنها تهدف إلى تطهير العاصمة ممن وصفوهم بـ” الميليشيات ”.

وزار المشائخ اليوم السبت مدينة ترهونة حيث التقوا بعدد من مشائخ وأعيان قبائل المدينة، وقدم شيوخ المنطقة الوسطى تعازيهم في ضحايا قصف الطيران الذي استهدف أحد المعسكرات في المدينة.

يشار إلى أنه كان في مقدمة مستقبلي مشائخ المنطقة الوسطى رئيس مجلس أعيان وشيوخ قبائل ترهونة صالح الفاندي والمتحدث الرسمي باسم مجلس مشائخ ترهونة عبدالرحيم البركي.

