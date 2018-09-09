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الأمم المتحدة تحقق في انتحال مهربين في ليبيا صفة موظفين أمميين لاستغلال المهاجرين

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

حذرت المفوضية السامية للمنظمة الأممية لشؤون اللاجئين السبت من وجود مهربين في ليبيا ينتحلون صفة موظفين أمميين لاستغلال المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، مشيرة إلى استخدامهم سترات ولوازم عليها شعارات مماثلة لتلك التي تعتمدها المفوضية الأممية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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