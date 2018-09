بالأرقام | الهلال الأحمر الليبي يكشف حصيلة أعماله في طرابلس

المتوسط:

كشف الهلال الأحمر الليبي، حصيلة أعماله في طرابلس، موضحًا أنه تم إيواء 19 أسرة مكونة من 102 فردا، وتوفير 1020 لتر ماء وإسعاف 45 حالة خلال الفترة الممتدة من يوم 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر.

وأشار مكتب المعلومات والتقييم بالهلال في إنفوجراف نشره على صفحته في الفيسبوك، إلى أنه وفر 7488 حفاظة للأطفال، وقدم دعما نفسيا اجتماعيا لـ24 حالة.

واستقبل 7 بلاغات في إطار البحث عن المفقودين، و2473 بلاغا هاتفيا، وأخلى 348 شخصا، وقدم 30 حصة إغاثة غير غذائية لـ30 شخصا، و291 حصة إغاثة، وانتشل 3 جثث، وتبادل 19 جثة.

