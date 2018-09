صحيفة روسية: تدمير مدفع «هاوزر» نادر في اشتباكات طرابلس

المتوسط:

نشرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا” الروسية، تقريرًا يفيد بأن العاصمة الليبية طرابلس شهدت تدمير هاوتزر “بالماريا” النادر جدا في الاشتباكات المسلحة التي دارت في المدينة الأسبوع الماضي.

وفي مجال المدفعية الذاتية الحركة امتلك الجيش الليبي مدافع “دانا” التشيكية ومدافع “غفوزديكا” و”أكاتسيا” الروسية.

أما عن مدافع “بالماريا” التي أنتجتها شركة “ميلارا” الإيطالية فقد أصبحت ليبيا أكبر شارٍ لها، واشترت حوالي 150 مدفعا من هذا النوع منذ بداية ثمانينات القرن الماضي.

وصُنع مدفع “بالماريا” من أجل التصدير إلى الخارج، واعتبر في ثمانينات القرن الماضي واحدا من أفضل المدافع الذاتية الحركة الغربية.

ويصل مدى مدفع “بالماريا” إلى 24000 متر عند استخدام القذائف العادية و30000 متر عند استخدام القذائف الصاروخية.

وإضافة إلى ليبيا اشترت نيجيريا حوالي 40 مدفعا من هذا النوع والأرجنتين التي حصلت على 25 مدفعا.

ولأن دروع “بالماريا” لا تستطيع مقاومة القذائف فإن عدد هذه المدافع النادرة في انخفاض مستمر.

