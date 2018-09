«جنائي بنغازي» يناقش آلية المعاملة الحسنة مع المواطنين

المتوسط:

عقد أعضاء قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي، اجتماعًا أمس السبت، لمناقشة أهم الملاحظات على سير العمل وعن كيفية تعامل عضو التحري تجاه المواطن.

وتطرق الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة بناءً على تعليمات النقيب حسن عبد النبي الحاسي رئيس قسم التحري والاستدلال، إلى كيفية تعاطي عضو التحري المواطن واجباته والعمل المكلف به واحترام القانون وآلية تنفيذه والمعاملة الحسنة مع المواطنين أثناء تأديته لواجبهم.

وتم التنبيه على سائقي مركبات التحريات بالمحافظة عليها والتي تم استلامها حديثاً، حيث تقدم رئيس قسم التحريات بالثناء والشكر لأعضاء التحريات على مجهوداتهم التي قدموها بضبط المطلوبين وكشف الجرائم المجهولة.

