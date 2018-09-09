اللواء السابع: إذا فشلت البعثة الاممية بهذا الأمر ستبدأ عملياتنا العسكرية في طرابلس

ليبيا – أكد الناطق الرسمي باسم اللواء السابع مشاة سعد الهمالي في وقت مبكر اليوم الاحدعلى أن إنتهاء وقت الهدنة لا يعني بدء العمليات العسكرية في طرابلس.

الهمالي أوضح بحسب المكتب الاعلامي للواء السابع بأن العمليات العسكرية لن تبدأ إلا بعد ان ترفع البعثة الأممية للدعم في ليبيا يدها وتعلن عدم قدرتها على اقناع المليشيات ان تترك العاصمة وشأنها .

يشار إلى أن لجنة المصالحة وفض النزاع برعاية البعثة الاممية ستعقد اليوم التحد اجتماعها الثاني مع اطراف النزاع لبحث سبل تثبيت وقف اطلاق النار ومناقشة مطالب الطرفين.

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