23 عضو بمجلس النواب يطالبون الشعب بدعم إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت

ليبيا – وجه 23 عضو بمجلس النواب في بيان لهم أمس السبت نداء إلى الشعب الليبي الذي أصبح ينشد التغيير الحقيقي لواقعه المتردي بدعم مطالبهم بإجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت يمكن لمفوضية الإنتخابات إجراءها فيه.

أعضاء مجلس النواب الموقعين على البيان الذي تلقت المرصد نسخة منه أهابوا زملائهم في المجلس بإنهاء الاستحقاق المتعلق بالتصويت على قانون الاستفتاء أو إيجاد قاعدة دستورية للانتخابات بالاتفاق مع مجلس الدولة عبر سن قانون الانتخابات بهدف الإنتهاء من هذه المرحلة الإنتقالية إلى جانب تثبيت سلطة جديدة يختارها الشعب.

وطالب النواب جميع الاطراف السياسية والعسكرية في البلاد بأن تدعم الخيار الوطني الذي يصون كرامة الشعب الليبي ويعيد له حقه في تقرير مصيره واختيار السلطة التي تمثله وتدير شؤونه.