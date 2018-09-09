إتلاف كميات من المواد الغذائية والأدوية بغدامس

أتلف جهاز الحرس البلدي غدامس صباح الأحد كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة والتي صودرت من المحال التجارية بغدامس.

وقال مدير مركز الحرس البلدي غدامس عبدالقادر قاقة لموقع قناة ليبيا أنه الحملة تمت بالتنسيق مع مكتبي الرقابة والأغذية و الإصلاح البيئي في غدامس.

وأضاف مسؤول دوريات الحرس البلدي بغدامس عزيز عبدالحميد لموقع قناة ليبيا أن الكمية المراد إتلافها تقدر بحوالي 1332 دينار.

من جهته أشار عميد بلدية غدامس جمال الأسود لموقع القناة أن هذا المجهود يحسب لجهاز الحرس البلدي غدامس ، مقدراً حرصهم على صحة المواطن وأمنه الغذائي.

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