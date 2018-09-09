رمزي الآغا: لاإصلاح اقتصادي دون اتخاذ هذه الخطوات

العنوان-البيضاء

قال مدير إدارة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء “رمزي الآغا” إن إرادة الإصلاح تكمن في إيقاف الاعتمادات ومستندات برسم التحصيل عن القطاع الخاص وجعلها متاحة للقطاع العام.

وواصل “الآغا” في منشور له في صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي قوله يجب استيراد جميع احتياجات المواطن عن طريق القطاع العام، موكلا ذلك إلى صندوق موازنة الأسعار والشركة العامة للأدوية وشركة المواشي واللحوم.

واقترح “آغا” أن يكون القطاع الخاص والأسواق مراكز بيع لما يستورده القطاع العام، مشترطا تسعير كل ما يتم استيراد

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