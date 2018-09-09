اللواء السابع : الهدنة انتهت دون أن تجدي نفعا

العنوان-طرابلس

أكد الناطق الرسمي باسم اللواء السابع سعد الهمالي انتهاء الهدنة مع كتائب مايسمي بثوار طرابلس التي منحها اللواء السابع اليوم الأحد الموافق للتاسع من سبتمبر

وأضاف الهمالي أن اللواء السابع وافق على الهدنة من أجل وضع حل في مشكلة المليشيات وانسحابها من طرابلس ولكن الهدنه لم تجدي نفعاً ، حسب قوله .

وأكد على ضرورة خروج العائلات من الأماكن القريبة للاشتباكات دون تأخير .

وكانت لجنة الحوار لفض النزاع المسلح بطرابلس أصدرت في بيان لها السبت بياناً أكدت فيه على اتفاق أطراف النزاع على الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار.

‏وأوضحت هذه اللجنة بأنهم اجتمعوا في مدينة طرابلس ، مبينة بأنهم اتفقوا على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق و رد المظالم وجبر الضرر.

‏كما اتفقت اطراف النزاع بحسب البيان على الاتفاق لاحقاً على إخراج الأسلحة الثقيلة خارج حدود طرابلس الكبرى، مؤكدةً على التزام الكتائب الأمنية في طرابلس بالمصالحة المتعلقة بإعادة الترتيبات الأمنية.

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