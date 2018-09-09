الأشغال العامة بنغازي تدين الاعتداء على أحد مواقعها

العنوان-بنغازي

أدانت شركة الأشغال العامة بنغازي الاعتداء على موقع الخلاطة المركزية في منطقة “بوهديمة” وهو أحد المواقع التابعة للشركة.

وأكد المكتب الإعلامي في الشركة أنه تمت سرقة الخلاطة بالكامل وهدم جميع المكاتب الإدارية في الموقع، لافتا إلى أنه تم فتح محضر بخصوص هذا الموضوع من قبل محامي الشركة.

وأوضح مكتب الإعلام أن الشركة تحمل كامل المسؤولية القانونية لمن قام بالاعتداء على ممتلكاتها تطبيقا لما جاء في كتاب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية رقم “167-1722” والذي وجه فيه إنذار صريح لكل من مارس أسلوب التملك غير المشروع قانونا والاعتداء على ممتلكات الدولة.

وأشار مكتب الإعلام في الشركة إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزعها وإعادتها لأصحابها.

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