صحة المؤقتة تكريم 178 ممرضة في طبرق وعدد من شهداء الإدارة

كرمت إدارة الخدمات الصحية بطبرق عددًا من موظفيها المتقاعدين والشهداء بفندق طبرق بالمدينة، برعاية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وقال «عقوب» في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التكريم ينم عن الوفاء للمتقاعدين والشهداء، ورفع معنوياتهم.

من جانبه أشار مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق عبد المنعم أسويكر، إلى أنه تم تكريم 178 ممرضة، بعد صدور قرار رفع كفائتهم و تسوية أمورهم المالية للتقاعد، وكذلك تكريم عدد من الشهداء الذين خدموا بالإدارة.

