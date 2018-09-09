القطراني: الفساد ينهش ليبيا والمركزي نموذجا

أكد عضو المجلس الرئاسي المقاطع علي القطراني أن الأحداث التي جرت في طرابلس كانت نتيجة اختطاف مؤسسات الدولة واحتكارها من قبل تيارات وشخصيات سيطرت على الرئاسي والمؤسسات السيادية.

وأشار القطراني في بيان له إلى أن استغلال تلك التيارات والشخصيات للدعم الدولي شجعها للتغول على حساب الشرعية الدستورية وأحكام القضاء، الأمر الذي وصل إلى استحواذ بعض الأطراف المسيطرة على المجلس الرئاسي لأكثر من خمسة أو ستة مناصب وهو ما يخالف الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، حسب وصفه.

وأكد القطراني وجود عمليات فساد ونهب ممنج للمال العام والنقد الأجنبي عبر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، مشيراً إلى عدم كفاءة مجلس إدارته وتعطيله للإصلاحات الاقتصادية، وهو ما انعكس على الاقتصاد الوطني والحالة المعيشية للمواطنين، إضافة إلى حالات الابتزاز التي تقوم بها “ميلشيات” في طرابلس وتدخلها في عمل المؤسسات السيادية.

وأوضح القطراني أن اتفاق وقف اطلاق النار لن يدوم إذا لم يؤسس على أرضية صلبة تتمثل في وضع خارطة تبدأ بتنفيذ الترتيبات الأمنية حتى تصبح طرابلس بيئة مناسبة للعمل السياسي ومقراً للمؤسسات السيادية بعيدا عن الابتزاز.

هدنة طرابلس.. الجبهات قد تشتعل بأي لحظة

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