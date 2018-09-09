الخدمات الصحية طبرق تكرّم 178 ممرضة وعدد من شهداء الإدارة

طبرق 09 سبتمبر 2018 (وال) – كرّمت إدارة الخدمات الصحية بطبرق عدداَ من موظفيها المتقاعدين و الشهداء بفندق طبرق بالمدينة ، برعاية وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وقال وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب في تصريح لقناة “ليبيا”: أن هذا التكريم ينم عن الوفاء للمتقاعدين والشهداء ، ورفع معنوياتهم.

ومن جهته، أشار مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق عبدالمنعم إسويكر لموقع قناة ليبيا أنه تم تكريم 178 ممرضة ، بعد صدور قرار رفع كفاءتهم و تسوية أمورهم المالية للتقاعد ، وكذلك تكريم عدد من الشهداء الذين خدموا بالإدارة. (وال – طبرق) هــ ع

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