لجنة الحوار: استمرار تثبيت وقف إطلاق النار في طرابلس

خلُصت لجنة الحوار لفض النزاع والمصالحة، في اجتماعها في طرابلس، إلى الاستمرار في تثبيت وقف إطلاق النار في المدينة.

وذكرت لجنة الحوار، في بيان تحصلت الرائد على نسخة منه، السبت، أن الاجتماع شدد على انسحاب جميع الأطراف المتنازعة إلى أماكنها السابقة لإثبات حسن النوايا، وأن تتولى مديريات الأمن في المنطقة الغربية تأمين مؤسسات الدولة ومرافقها، خاصة المصارف.

وأوضحت اللجنة أنه سيجري الاتفاق لاحقًا على إخراج الأسلحة الثقيلة خارج طرابلس الكبرى وفقًا للترتيبات الأمنية، منوهة إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق ورد المظالم وجبر الضرر الواقع جراء الاشتباكات الأخيرة.

وأشارت اللجنة إلى أن التشكيلات المسلحة في مدينة طرابلس أبدت استعدادها للالتزام بمخرجات لجنة الحوار والمصالحة.

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة أعلنت، الثلاثاء الماضي، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب طرابلس، وإعادة فتح مطار معيتيقة.

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