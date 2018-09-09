مسابقة أجمل زي شعبي للأطفال في درج

نظمت الجمعية الليبية الإجتماعية الشاملة وبالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني ، والبيت الدرجي المتنقل ، في مدينة درج مسابقة لزي الأطفال الشعبي ، شارك بها 80 طفلا.

وتتمثل المسابقة بعرض أزياء الأطفال الشعبية من فئات الحضر والطوارق الباديه وترحال التي تمتاز بها مدينة درج.

وقال عضو الجمعية الليبية الإجتماعية الليبية مفتاح عبد القادر ضو لموقع قناة ليبيا أن الهدف من المسابقة هو تعريف الأطفال الصغار بالزي الشعبي الليبي والأكلات الشعبية.

من جهته بيّن أحد المساهمين بالمهرجان محمد علي الناقودي أن هذه المسابقة جاءت بمبادرة من الجمعية ، وهدفها ربط أجيال الحاضر بالماضي.

هذا وقد أقيمت على هامش المهرجان مسابقة أجمل زي شعبي ليبي للأطفال الصغار، كما تضمن فقرات فنية منها فقرة الرقص الشعبي وفقرة أغاني الأطفال.

وفي ختام المهرجان تم الإعلان عن نتيجة مسابقة أجمل زي شعبي للأطفال من قبل لجنة التحكيم المكونة من مختصين في هذا المجال.

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