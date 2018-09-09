لجنة الأزمة بالرئاسي تعلن عن توزيع 400 طن يوميا من الدقيق على كافة المدن

العنوان-طرابلس

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق وعضو لجنة الأزمة المشكلة من الرئاسي “بداد قنصو” اليوم السبت في مقر شركة المطاحن بوزير الاقتصاد بحكومة الوفاق “ناصر الدرسي” ووكيل الوزارة وعدد من عمداء البلديات.

وتناول الاجتماع الذي حضره عضو عن الشركة الوطنية للمطاحن وبعض شركات المطاحن الخاصة آلية توزيع الدقيق على كافة المدن، حيث أكد المجتمعون على أن اللجنة ستشرع غدا في توزيع مايقارب من 400 طن من الدقيق يوميا .

وأفاد “قنصو” خلال الاجتماع عن رسو 4 بواخر في ميناء طرابلس محملة بمادة القمح.

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