صبراتة : إعتراض موكب سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا

إعترضت غرفة قوات الجيش في مدينة صبراتة أمس الأحد موكب سفير الإتحاد الأوروبي في ليبيا والذي خرج من مدينة طرابلس وكان يتجه إلى مدينة زوارة حيث كانت هناك طائرة خاصة في إنتظاره في مطار زوارة.

وتم إعتراض موكب السفير تحديدا في بوابة عسكرية في مدينة صبراتة حيث قالت غرفة قوات الجيش أن سبب إيقاف موكب السفير وإعتراضة لساعتين تقريبا بسبب مغادرته مدينة طرابلس بدون إذن من الجهات المختصة وتم إجباره للعودة لمقر المباحث العامة بمدينة صبراتة وتم تعطيل موكب السفير حتى إحظار إذن المغادرة من جهات الإختصاص ومن تم إخلاء سبيل سفير الإتحاد الأوروبي لكي يغادر.